в Литве пройдут учения по имитации аварийной ситуации на БелАЭС
13:15 17.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Учения по имитации действий государственных инстанций, экстренных служб и населения в случае аварии на строящейся в Белоруссии атомной электростанции (БелАЭС) состоятся в Литве в октябре. Об этом в воскресенье со ссылкой на противопожарно- спасательный департамент при МВД республики сообщила Балтийская служба новостей.
БелАЭС строится рядом с литовской границей, в 50 км от Вильнюса. "К учениям, которые пройдут 1-3 октября в Вильнюсском и Швенчёнском районах, а также, возможно, в самой столице, намечено привлечь не только ответственные за гражданскую безопасность инстанции, но и население", - сказал начальник отдела департамента Эдгарас Гаршва.
С участием представителей более чем десяти ведомств уже проведена конференция, посвященная планированию учений. 1-3 октября намечено проверить работу систем оповещения населения и связи, активирование центров по управлению экстремальными ситуациями, провести показательную эвакуацию жителей, протестировать на местности работы по дезактивации.
Литва считает строящуюся станцию небезопасной и утверждает, что Минск не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики.
В Белоруссии говорят, что претензии Литвы лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность АЭС будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами. Согласно плану, первый блок станции должен быть пущен в текущем, второй - в 2020 году.
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