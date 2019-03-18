Порошенко после выборов намеревается вернуть Крым "без договоренностей"

09:00 Источник: РБК

Петр Порошенко пообещал добиться возвращения Крыма Украине без предварительных договоренностей. Об своих намерениях он заявил в интервью изданию «Сегодня». Часть интервью он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Украина ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов», — заявил украинский президент. Порошенко подчеркнул, что то же самое произойдет и с Донбассом.



В Москве, заявил Порошенко, надеются на то, что после президентских выборов на Украине сменится президент, что позволит решить вопрос о статусе Крыма в пользу России. «Вы слышали неоднократные заявления Путина, что до президентских выборов этого делаться не будет, потому что он очень надеется, что будет избран любой, кроме Порошенко для того, чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция — не дождутся. Мы освободим Крым», — сказал Порошенко. РБК