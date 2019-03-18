0
0
45
НОВОСТИ

Порошенко после выборов намеревается вернуть Крым "без договоренностей"

09:00 18.03.2019 Источник: РБК

Петр Порошенко пообещал добиться возвращения Крыма Украине без предварительных договоренностей. Об своих намерениях он заявил в интервью изданию «Сегодня». Часть интервью он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Украина ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов», — заявил украинский президент. Порошенко подчеркнул, что то же самое произойдет и с Донбассом.

В Москве, заявил Порошенко, надеются на то, что после президентских выборов на Украине сменится президент, что позволит решить вопрос о статусе Крыма в пользу России. «Вы слышали неоднократные заявления Путина, что до президентских выборов этого делаться не будет, потому что он очень надеется, что будет избран любой, кроме Порошенко для того, чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция — не дождутся. Мы освободим Крым», — сказал Порошенко.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 18.03.2019
США собираются оставить в Сирии около тысячи военнослужащих - WSJ
0
22
09:05 18.03.2019
Конгрессмены США требуют наказать иностранцев, в т. ч. россиян, поддерживающих Мадуро
0
54
08:45 18.03.2019
Китайские конструкторы разрабатывают беспилотник на солнечных батареях
0
96
08:30 18.03.2019
Минтранс США проводит проверки по техническим характеристикам Boeing 737 MAX - СМИ
0
111
08:15 18.03.2019
Мадуро предложил министрам уйти в отставку для реструктуризации правительства
0
130
07:45 18.03.2019
Европарламент готовится к голосованию по газовой директивы ЕС
0
187
07:30 18.03.2019
Глава Боинг выступил с заявлением в ответ на сообщение министра транспорта Эфиопии
0
172
22:30 17.03.2019
Тимошенко обещает избирателям новую программу с МВФ, без повышения цен на газ
0
514
21:30 17.03.2019
Информация с бортовых самописцев Boeing 737 говорит о схожести катастроф в Эфиопии и Индонезии
0
530
20:30 17.03.2019
Оценку нефтяного рынка затрудняет неопределенность с санкциями против Ирана - Новак
0
571

Возврат к списку