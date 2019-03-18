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НОВОСТИ

Команда МГУ завоевала кубок состязаний программистов MosCode Festival

11:56 18.03.2019

Обладателями Кубка фестиваля по спортивному программированию MosCode Festival стала команда МГУ им.М.В. Ломоносова – Red Panda. Соревнования состоялось 16-17 марта в Москве на площадке Физтехпарка. Фестиваль проводится ежегодно в преддверии финала чемпионата мира ICPC. В нынешнем году в нем участвовали 300 студентов из 25 стран, представляющих 42 университета мира, а также команды сотрудников технологических компаний – «Вконтакте», Google Europe, «Яндекс».
Кубок фестиваля - у команды МГУ им.М.В. Ломоносова, действующих чемпионов мира – Red Panda, на втором месте – сборная Нижегородского государственного университета Almost Reired, третьей стала команда «ВКонтакте» – haVKa-papstvo. На четвертом месте представители Google Europe – Petr Team.
Фестиваль завершился лекциями от представителей лидеров отечественной IT-индустрии.

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