Команда МГУ завоевала кубок состязаний программистов MosCode Festival

11:56

Обладателями Кубка фестиваля по спортивному программированию MosCode Festival стала команда МГУ им.М.В. Ломоносова – Red Panda. Соревнования состоялось 16-17 марта в Москве на площадке Физтехпарка. Фестиваль проводится ежегодно в преддверии финала чемпионата мира ICPC. В нынешнем году в нем участвовали 300 студентов из 25 стран, представляющих 42 университета мира, а также команды сотрудников технологических компаний – «Вконтакте», Google Europe, «Яндекс».Кубок фестиваля - у команды МГУ им.М.В. Ломоносова, действующих чемпионов мира – Red Panda, на втором месте – сборная Нижегородского государственного университета Almost Reired, третьей стала команда «ВКонтакте» – haVKa-papstvo. На четвертом месте представители Google Europe – Petr Team.Фестиваль завершился лекциями от представителей лидеров отечественной IT-индустрии.