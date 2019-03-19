0
0
127
НОВОСТИ

Приход к власти на Украине "президента мира" станет лучшим вариантом для РФ - Песков

13:32 19.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лучшим вариантом для России станет, если на Украине будет избран президент, нацеленный не на конфронтацию, а на выстраивание мира со всеми странами, в том числе и с Россией, заявил журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти пришел на Украине и был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость, который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе с Российской Федерацией. Это можно сказать однозначно", - отметил он.

При этом Песков особо отметил, что "можно сказать однозначно, что при нынешнем [президенте Украины] лучше быть не может" в плане выстраивания двусторонних отношений РФ и Украины. "Остальное - нужно внимательно следить за тем, что будет происходить", - добавил он, напомнив, что президент Владимир Путин, находясь в Крыму 18 марта, весьма исчерпывающе охарактеризовал свое отношение к перспективам выстраивания хоть каких-то отношений с нынешним руководством Украины. "Это было сделано весьма красноречиво и не нуждается в каких-то дополнениях", - заключил Песков.

Ранее в понедельник выступая на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя, президент России Владимир Путин сказал, что с нынешним руководством Украины вряд ли можно "сварить кашу", и Москва будет готова выстраивать отношения с Киевом тогда, когда там "здравый смысл восторжествует". В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил, что не собирается "варить кашу" с российским руководством и выступает за усиление санкционного давления на Москву.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:32 19.03.2019
Генпрокурор РФ предложил резко сократить рассмотрение дел в особом порядке
0
1
14:12 19.03.2019
Госдума вводит понятие муниципального округа
0
51
14:00 19.03.2019
Великобритания активно фабриковала ложные новости в годы холодной войны - BBC
0
79
13:20 19.03.2019
В Британии футболист на автомобиле протаранил болельщиков соперника
0
132
13:05 19.03.2019
Законопроект о возвращении сезонного перевода времени внесен в Госдуму
0
166
13:00 19.03.2019
Морская и наземная части "Турецкого потока" соединены в Турции
0
156
12:32 19.03.2019
Лондонскую недвижимость со скрытыми собственниками оценили в $75 млрд
0
182
12:20 19.03.2019
РФ вынуждена готовиться к потенциальному развертыванию США ракет средней дальности - МИД
0
212
12:05 19.03.2019
Из галереи на Пречистенке похитили 5 картин советских художников
0
210
12:00 19.03.2019
Вопрос о продлении сроков Brexit будет решаться на саммите ЕС
0
207

Возврат к списку