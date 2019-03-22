В финал Всероссийской олимпиады школьников прошли более 1500 москвичей
15:52 22.03.2019
В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников будут участвовать 1562 московских школьника. Интеллектуальные состязания по 24 предметам стартовали в Уфе 17 марта с соревнований по химии, олимпиада продлится до 27 апреля. Победители и призеры заключительных этапов соревнований смогут поступить в любое высшее учебное заведение РФ (по профилю олимпиады) без экзаменационных испытаний.
В последние годы московские школьники доминируют на всероссийских олимпиадах. Например на заключительном этапе олимпиад в 2018 году ученики 227 школ Москвы сумели завоевать 906 дипломов. Это стало рекордным результатом для одного субъекта Федерации за все время проведения олимпиад. Особенно важно, как считают педагоги, что победителей олимпиадных соревнований в Москве готовят не несколько специализированных учебных заведений, а самые обычные школы, расположенные на периферии мегаполиса.
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