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Китайская делегация посетит Вашингтон для продолжения переговоров 3 апреля

20:30 23.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ посетит Вашингтон для переговоров об урегулировании двусторонних споров в сфере торговли 3 апреля. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Соединенные Штаты с нетерпением ждут возможности приветствовать делегацию из Китая во главе с вице-премьером Лю Хэ на встречах в Вашингтоне, которые начнутся 3 апреля 2019 года", - отметила она. 


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