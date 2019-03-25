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Три квартиры разрушены, шесть повреждены при взрыве газа в бывшем общежитии на Кубани

15:32 25.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три квартиры разрушены, еще шесть повреждены при взрыве, по предварительным данным, газового баллона в жилом помещении в бывшем общежитии в Тимашевском районе на Кубани, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе администрации района.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, взрыв произошел около 11:31 мск в одноэтажном домовладении на улице Колхозной в Тимашевске. Пострадали два человека.

"По предварительным данным, здание не было газифицировано, то есть произошел взрыв газового баллона. Это бывшее общежитие. Из 12 жилых помещений три разрушены, шесть повреждены, ведется разбор завалов", - сообщили в пресс-службе.

Собеседница агентства добавила, что взрывной волной повреждены соседние здания. Она уточнила, что жильцам поврежденных квартир бывшего общежития власти предложили размещение в пункте временного пребывания, они отказались. По ее данным, пострадавшие - мужчина и женщина - находятся в тяжелом состоянии, в реанимации районной больницы.

Следственные органы на Кубани начали проверку по данному факту.

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