Три квартиры разрушены, шесть повреждены при взрыве газа в бывшем общежитии на Кубани

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три квартиры разрушены, еще шесть повреждены при взрыве, по предварительным данным, газового баллона в жилом помещении в бывшем общежитии в Тимашевском районе на Кубани, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе администрации района.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, взрыв произошел около 11:31 мск в одноэтажном домовладении на улице Колхозной в Тимашевске. Пострадали два человека.



"По предварительным данным, здание не было газифицировано, то есть произошел взрыв газового баллона. Это бывшее общежитие. Из 12 жилых помещений три разрушены, шесть повреждены, ведется разбор завалов", - сообщили в пресс-службе.



Собеседница агентства добавила, что взрывной волной повреждены соседние здания. Она уточнила, что жильцам поврежденных квартир бывшего общежития власти предложили размещение в пункте временного пребывания, они отказались. По ее данным, пострадавшие - мужчина и женщина - находятся в тяжелом состоянии, в реанимации районной больницы.



Следственные органы на Кубани начали проверку по данному факту.

