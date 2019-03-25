Три квартиры разрушены, шесть повреждены при взрыве газа в бывшем общежитии на Кубани
15:32 25.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три квартиры разрушены, еще шесть повреждены при взрыве, по предварительным данным, газового баллона в жилом помещении в бывшем общежитии в Тимашевском районе на Кубани, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе администрации района.
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, взрыв произошел около 11:31 мск в одноэтажном домовладении на улице Колхозной в Тимашевске. Пострадали два человека.
"По предварительным данным, здание не было газифицировано, то есть произошел взрыв газового баллона. Это бывшее общежитие. Из 12 жилых помещений три разрушены, шесть повреждены, ведется разбор завалов", - сообщили в пресс-службе.
Собеседница агентства добавила, что взрывной волной повреждены соседние здания. Она уточнила, что жильцам поврежденных квартир бывшего общежития власти предложили размещение в пункте временного пребывания, они отказались. По ее данным, пострадавшие - мужчина и женщина - находятся в тяжелом состоянии, в реанимации районной больницы.
Следственные органы на Кубани начали проверку по данному факту.
НОВОСТИ
- 15:12 25.03.2019
- В реестр избирателей Украины включены "мертвые души", в том числе глава ДНР Захарченко - СМИ
- 15:00 25.03.2019
- Результаты расследования спецпрокурора Мюллера прокомментировали в Кремле
- 14:32 25.03.2019
- Король Испании в Аргентине час не мог выйти из самолета
- 14:12 25.03.2019
- Модернизация "Союза" для полетов к Луне будет стоить $400 млн
- 14:00 25.03.2019
- ЕС завершил подготовку к возможному "жесткому" Brexit 12 апреля
- 13:32 25.03.2019
- Экс-сотрудник СБУ сообщил о тайной тюрьме на территории аэродрома Мариуполя
- 13:20 25.03.2019
- Великобритания может вообще не покинуть Евросоюз, полагает британский министр
- 13:05 25.03.2019
- Анкара может предоставить возможность гражданам РФ посещать Турцию по внутренним паспортам
- 13:00 25.03.2019
- Бывший сотрудник СБУ рассказал, что с 2014 года передавал России сведения из АТО
- 12:32 25.03.2019
- Дело Кокорина и Мамаева передано в суд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать