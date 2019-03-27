Часть доходов от профессионального спорта должна идти на спорт массовый - Путин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что с финансированием массового спорта в стране должны помочь доходы от профессионального спорта.

"Считаю, что нужно еще раз внимательно проанализировать соответствующую систему нормативного регулирования, в том числе предусмотреть четкие и понятные принципы, по которым часть доходов, формирующихся вокруг профессионального спорта, целевым образом направлялась бы на развитие массового спорта", - заявил глава государства на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

