Часть доходов от профессионального спорта должна идти на спорт массовый - Путин
16:12 27.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин заявил, что с финансированием массового спорта в стране должны помочь доходы от профессионального спорта.
"Считаю, что нужно еще раз внимательно проанализировать соответствующую систему нормативного регулирования, в том числе предусмотреть четкие и понятные принципы, по которым часть доходов, формирующихся вокруг профессионального спорта, целевым образом направлялась бы на развитие массового спорта", - заявил глава государства на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
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