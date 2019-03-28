У столичного ТЦ задержали 27 мусульман за "митинг" во время намаза - СМИ

17:32

Правоохранители задержали 27 мусульман у ТЦ "Москва". "Московская газета" со ссылкой на источник в УВД по ЮВАО сообщила, что задержанные совершали намаз возле 13-го выхода из торгового комплекса.

В отношении 25 задержанных составлены административные протоколы. Они обвиняются проведении несанкционированного митинга. Еще двое уроженцев Таджикистана нарушили режим пребывания на территории России, они также были привлечены к административной ответственности. ren.tv

