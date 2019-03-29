0
0
75
НОВОСТИ

Украина усилила меры безопасности на границе с Крымом

12:32 29.03.2019 Источник: Lenta.ru

Пограничная служба Украины усилила меры безопасности на границе с Крымом. Об этом начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов сообщил изданию УНН.

По словам Шевцова, такой режим работы вводится в связи с предстоящими выборами президента страны. На контрольно-пропускных пунктах будет увеличено количество сотрудников, которые проверяют паспорта и досматривают автомобили. Это позволит ускорить работу приграничных объектов.

Шевцов отметил, что в Херсонской области будет действовать больше пограничных нарядов, чем обычно. Усиленные меры безопасности также введут вдоль черты между контрольно-пропускными пунктами. Отряды пограничников усиливают уже сейчас, однако в день выборов их будет еще больше. 

24 марта помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что страна усилила меры безопасности на границе с Россией в преддверии выборов главы государства. Он назвал ситуацию в приграничных областях «довольно напряженной, но контролируемой».

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года.   Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 29.03.2019
Команда Кусто получила одобрение на прибытие в РФ для спасения белух и косаток
0
8
12:20 29.03.2019
Хуану Гуайдо на 15 лет запретили занимать важные посты
0
88
12:05 29.03.2019
В Минтруде обсуждают возможность установления доплат за эмоциональные и интеллектуальные нагрузки
0
110
12:00 29.03.2019
В Сенат США внесено предложение о запрете на поставку Турции самолетов F-35
0
105
11:32 29.03.2019
Найдено тело сбежавшего контрактника
0
175
11:20 29.03.2019
Наборы "Я родился в Подмосковье" начнут дарить с сентября
0
178
11:05 29.03.2019
Андрей Воробьев: строительство завода Hino в Подмосковье начнется в апреле
0
185
11:00 29.03.2019
РУСАЛ и РусГидро запустили первую серию БоАЗа
0
204
10:32 29.03.2019
Проект ВСМ Москва - Казань не получил одобрения президента - источник
0
242
10:20 29.03.2019
Солдат с автоматом и боеприпасами сбежал из воинской части в Тверской области - источник
0
238

Возврат к списку