Украина усилила меры безопасности на границе с Крымом
12:32 29.03.2019 Источник: Lenta.ru
Пограничная служба Украины усилила меры безопасности на границе с Крымом. Об этом начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов сообщил изданию УНН.
По словам Шевцова, такой режим работы вводится в связи с предстоящими выборами президента страны. На контрольно-пропускных пунктах будет увеличено количество сотрудников, которые проверяют паспорта и досматривают автомобили. Это позволит ускорить работу приграничных объектов.
Шевцов отметил, что в Херсонской области будет действовать больше пограничных нарядов, чем обычно. Усиленные меры безопасности также введут вдоль черты между контрольно-пропускными пунктами. Отряды пограничников усиливают уже сейчас, однако в день выборов их будет еще больше.
24 марта помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что страна усилила меры безопасности на границе с Россией в преддверии выборов главы государства. Он назвал ситуацию в приграничных областях «довольно напряженной, но контролируемой».
Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Lenta.Ru
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