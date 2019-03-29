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Гринпис призывает ограничить производство и использование пластика в РФ

20:45 29.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российское отделение Greenpeace ("Гринпис") призывает власти РФ как можно скорее принять законодательные меры по ограничению производства и продажи одноразовых пластиковых изделий. Об этом заявил в пятницу эксперт проекта "Ноль отходов" Greenpeace России Александр Иванников.

Ранее в пятницу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время общения в прямом эфире с пользователями соцсети напомнил, что Евросоюз намерен отказаться от одноразовой пластиковой посуды. Он не исключил, что и России "в какой-то момент нужно будет этот вопрос рассмотреть законодательно".

Иванников подчеркнул, что законодательное ограничение на оборот одноразового пластика - необходимое условие для выхода из затянувшегося мусорного кризиса. По его словам, темпы потребления одноразового пластика растут, это является одной из главных причин роста количества свалок.

"Пластиковое загрязнение угрожает российской природе не в меньшей степени, чем в Евросоюзе. Затягивать с законодательным решением "пластикового" вопроса в России крайне опасно", - заявил Иванников, слова которого приводит пресс-служба организации.

Европейский парламент одобрил 27 марта доклад "О снижении воздействия на окружающую среду предметов из пластмассы". Принятый документ предусматривает, в частности, запрет производства и продажи к 2021 году десятка видов загрязняющих окружающую среду предметов из пластмассы. В частности, речь идет о пластиковых стаканах, скатертях и поддонах. Также Европарламент считает необходимым принять меры к снижению загрязнения природы фильтрами от сигарет, различными бутылками и другой тарой, пластиковыми крышками от бутылок, которые не разлагаются, попав в природу, в течение многих десятилетий.


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