Потепление климата в России идет в 2,5 раза быстрее, чем в мире - СБ РФ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Скорость роста температуры воздуха в России за последние 40 лет в 2,5 раза превысила общемировой тренд. Об этом заявил журналистам помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин.

"Средняя скорость роста среднегодовой температуры воздуха на территории России в последние 40 лет в 2,5 раза больше скорости роста глобальной температуры за тот же период, - сказал он. - Экспертами этот рост увязывается с увеличением более чем в 2 раза числа аномальных гидрометеорологических явлений, которые нередко приобретают форму чрезвычайных ситуаций (наводнения, засухи и лесные пожары) и наносят существенный материальный ущерб отечественной экономике".



Абелин подчеркнул, что эта тенденция является одной из угроз безопасности страны. По его словам, проблемы реализации климатической политики и снижения выбросов парниковых газов являются достаточно актуальными, оказывая существенное влияние на устойчивое социально-экономическое развитие РФ. Абелин отметил, что за последнее время на заседаниях межведомственной комиссии Совета безопасности РФ были рассмотрены вопросы, связанные с качеством воздуха, воды, обращения с отходами производства и потребления, климатической повестки страны. В СБ РФ намерены и в дальнейшем выявлять наиболее проблемные вопросы в сфере экологии и вырабатывать эффективные решения по нейтрализации угроз обеспечению экологической безопасности.

