Нетаньяху хочет обсудить Сирию с Путиным
08:30 04.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на переговорах в Москве ситуацию в Сирии и координацию между военными двух стран. Об этом глава правительства Израиля заявил в четверг перед вылетом в российскую столицу.
"Я собираюсь на очередную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудим события в Сирии, и они накапливаются, координацию между нашими армиями (по Сирии - прим. ТАСС), а также другие вопросы, важные для Государства Израиль", - приводит заявление Нетаньяху его пресс-служба.
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