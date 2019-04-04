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НОВОСТИ

Нетаньяху хочет обсудить Сирию с Путиным

08:30 04.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен обсудить на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на переговорах в Москве ситуацию в Сирии и координацию между военными двух стран. Об этом глава правительства Израиля заявил в четверг перед вылетом в российскую столицу.

"Я собираюсь на очередную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудим события в Сирии, и они накапливаются, координацию между нашими армиями (по Сирии - прим. ТАСС), а также другие вопросы, важные для Государства Израиль", - приводит заявление Нетаньяху его пресс-служба.

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