Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Европарламент утвердил Газовую директиву Евросоюза. Депутаты подавляющим большинством проголосовали в пользу документа на пленарной сессии в Брюсселе.

Директива позволит Евросоюзу расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока-2».



«Сегодня мы заканчиваем эру внешних монополий на газовом рынке ЕС, которая годами заставляла потребителей оплачивать гораздо более высокие счета за электроэнергию», — заявил автор проекта, польский евродепутат Ежи Бузик. Говорит Москва

