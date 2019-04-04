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НОВОСТИ

Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС

14:00 04.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Европарламент утвердил Газовую директиву Евросоюза. Депутаты подавляющим большинством проголосовали в пользу документа на пленарной сессии в Брюсселе.

Директива позволит Евросоюзу расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока-2».

«Сегодня мы заканчиваем эру внешних монополий на газовом рынке ЕС, которая годами заставляла потребителей оплачивать гораздо более высокие счета за электроэнергию», — заявил автор проекта, польский евродепутат Ежи БузикГоворит Москва

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