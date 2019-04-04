Госдуме предложили ограничить право журналистов на съемку в избиркомах
17:00 04.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуму внесён законопроект, ограничивающий право журналистов на съёмку в избиркомах. Автор документа сенатор Владимир Лукин считает, что фото- и видеосъёмка должны проводиться на избирательных участках с места, определённого главой участковой избирательной комиссии.
По мнению сенатора, этому правилу должны следовать журналисты, наблюдатели, члены избирательных комиссий, зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица, члены инициативных групп по проведению референдума.
Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконянц считает, что это требование ограничит в правах журналистов при наблюдении за возможными фальсификациями на выборах. Сейчас вести съёмку с места, определённого главой избиркома, обязаны только наблюдатели. Говорит Москва
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