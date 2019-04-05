0
0
80
НОВОСТИ

В московском Метрогородке по просьбам жителей построят новые социальные объекты

13:06 05.04.2019

В Москве, в Метрогородке, по предложениям местных жителей решено изменить проект застройки кварталов, которые будут участвовать в программе реновации. При модернизации территорий нынешних микрорайонов 1, 2, 2А предполагается существенно улучшить их социальную инфраструктуру. Например, проектировщики предлагают построить еще шесть школ и семь детсадов. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, кроме того запланировано создание физкультурного и многофункционального центров, а так же детского досугового центра. «Серьезно улучшится и транспортная ситуация: построят новые проезды, сделают пешеходные переходы и велодорожки, отремонтируют существующие улицы», - сообщил чиновник, по словам которого, проекты были изменены с учетом  поступивших обращений местных жителей и результатов дополнительного изучения фактических данных о районе застройки.
Напомним, публичные слушания, в ходе которых обсуждаются первые шесть проектов планировки территорий в рамках программы реновации, начались 28 марта. Сами проекты все желающие могут увидеть 4-10 апреля, кроме того, москвичи могут направить свои уточнения и предложения по поводу формирования кварталов реновации. Очные собрания участников публичных слушаний запланированы на 11 апреля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 05.04.2019
Туск предложит Мэй отсрочить Brexit до 31 марта 2020 года - Sky News
0
14
14:00 05.04.2019
Любой призыв к разоружению, в том числе от США, заслуживает высокой оценки - Песков
0
37
13:32 05.04.2019
Четверть доли Безоса в Amazon достанется его бывшей жене - СМИ
0
96
13:20 05.04.2019
Японский зонд "Хаябуса-2" успешно создал искусственный кратер на астероиде Рюгу
0
111
13:05 05.04.2019
Генпрокуратура создаст новое главное управление - для надзора за расследованием важных дел
0
133
13:00 05.04.2019
Яровая предложила ввести механизм информирования всех граждан о положенных им льготах
0
136
12:32 05.04.2019
Католический священник из Гданьска извинился за сожжение книг о Гарри Поттере
0
160
12:20 05.04.2019
В Сан-Паулу банда ограбила ведущих и гостей радиостанции в прямом эфире
0
176
12:05 05.04.2019
Пушков ответил на заявление украинского министра о возможности въехать в Москву на танке
0
227
12:00 05.04.2019
ПФР назвал сроки перехода на электронный аналог СНИЛС
0
205

Возврат к списку