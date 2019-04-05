В московском Метрогородке по просьбам жителей построят новые социальные объекты

13:06

В Москве, в Метрогородке, по предложениям местных жителей решено изменить проект застройки кварталов, которые будут участвовать в программе реновации. При модернизации территорий нынешних микрорайонов 1, 2, 2А предполагается существенно улучшить их социальную инфраструктуру. Например, проектировщики предлагают построить еще шесть школ и семь детсадов. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, кроме того запланировано создание физкультурного и многофункционального центров, а так же детского досугового центра. «Серьезно улучшится и транспортная ситуация: построят новые проезды, сделают пешеходные переходы и велодорожки, отремонтируют существующие улицы», - сообщил чиновник, по словам которого, проекты были изменены с учетом поступивших обращений местных жителей и результатов дополнительного изучения фактических данных о районе застройки.Напомним, публичные слушания, в ходе которых обсуждаются первые шесть проектов планировки территорий в рамках программы реновации, начались 28 марта. Сами проекты все желающие могут увидеть 4-10 апреля, кроме того, москвичи могут направить свои уточнения и предложения по поводу формирования кварталов реновации. Очные собрания участников публичных слушаний запланированы на 11 апреля.