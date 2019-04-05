Песков заявил, что больше одной пятой американцев хотят эмигрировать из США
15:12 05.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает нормальным стремление людей к эмиграции. По его словам, данные опроса американского института общественного мнения Gallup, свидетельствующие о том, что каждый пятый россиянин хотел бы уехать из страны, не являются высоким показателем, и в тех же США количество желающих эмигрировать еще выше.
"Эти исследования проводят разные компании в разных странах мира. Это далеко не самый высокий показатель, - сказал он, комментируя выводы исследования. - Например, количество американцев, которые хотят эмигрировать из Америки гораздо больше, чем одна пятая".
В целом, по словам представителя Кремля "это обычный процесс". "Кто-то предпочитает более подвижный образ жизни, кто-то менее подвижный образ жизни, поэтому это абсолютно нормальная тема для социологических исследований", - заключил Песков, призвав относиться к таким результатам "с известными допусками" в плане точности исследований.
Ранее американский институт общественного мнения Gallup заявил о рекордном росте количества россиян, желающих уехать из РФ. По данным свежего опроса, якобы 20% граждан страны хотели бы ее покинуть, и это самый большой показатель с 2007 года.
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