В Крыму не разрешат строить жилье ближе 500 м от береговой линии
16:00 05.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Крыма запретят строительство жилых домов ближе, чем в 500 метрах от береговой линии, но готовы разрешить возведение на побережье гостиничных комплексов, сообщил глава республики Сергей Аксенов в рамках Восьмого туристского форума "Открытый Крым".
Ранее сообщалось, что в курортных зонах Юга России остро стоит вопрос застройки побережья. Причем, на участках, расположенных около моря, нередко появляются объекты, построенные с нарушениями или вовсе незаконно. Застройку прибрежных территорий уже ограничили в соседнем с Крымом Краснодарском крае.
"Мы договорились, что у нас жилье строиться в 500-метровой зоне [у моря] не будет, сейчас будет нормативный акт", - сказал Аксенов.
Он уточнил, что исключение будет сделано для объектов гостиничной сферы, и отметил, что в Крыму "огромное количество земельных участков" на других территориях.
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