В Крыму не разрешат строить жилье ближе 500 м от береговой линии

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Крыма запретят строительство жилых домов ближе, чем в 500 метрах от береговой линии, но готовы разрешить возведение на побережье гостиничных комплексов, сообщил глава республики Сергей Аксенов в рамках Восьмого туристского форума "Открытый Крым".

Ранее сообщалось, что в курортных зонах Юга России остро стоит вопрос застройки побережья. Причем, на участках, расположенных около моря, нередко появляются объекты, построенные с нарушениями или вовсе незаконно. Застройку прибрежных территорий уже ограничили в соседнем с Крымом Краснодарском крае.



"Мы договорились, что у нас жилье строиться в 500-метровой зоне [у моря] не будет, сейчас будет нормативный акт", - сказал Аксенов.



Он уточнил, что исключение будет сделано для объектов гостиничной сферы, и отметил, что в Крыму "огромное количество земельных участков" на других территориях.





