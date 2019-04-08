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НОВОСТИ

Пленников "китовой тюрьмы" выпустят в дикую природу

15:32 08.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустят в дикую природу. Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко.

К началу мая ученые разработают план выпуск млекопитающих на волю. Также для помощи животным создадут международный фонд, который будет оплачивать все издержки, связанные с их реабилитацией.

Взаимодействие ведущих мировых ученых в этой области принесет огромную пользу экологии Земли. Об этом сказал океанолог Жан-Мишель Кусто. Вместе с группой экспертов он ранее прибыл в Россию и встретился с представителями Минприроды и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.  Эхо Москвы

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