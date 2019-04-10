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НОВОСТИ

Тюремные сроки за "пьяные" ДТП со смертельным исходом могут быть увеличены

08:55 10.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд РФ (ВС РФ) и правительство РФ поддерживают предложение об ужесточении уголовной ответственности за ДТП с погибшими, совершенные по вине пьяных водителей. Об этом журналистам сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В ходе консультаций Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей", - сказал Володин. Он отметил, что "это будет отдельный законопроект с поправками в статью 264 Уголовного кодекса РФ (УК)". Спикер также не исключил, что инициатива может быть внесена и рассмотрена до конца текущей весенней сессии нижней палаты.

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