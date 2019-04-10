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Лев Шлосберг предложил ввести штраф за "неуважение власти к народу"

14:12 10.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Лев Шлосберг предложил ввести штраф до 1 млн рублей за «неуважение власти к народу». Депутат законодательного собрания Псковской области от фракции «Яблоко» разработал пакет соответствующих законопроектов. Он планирует внести их в Госдуму через заксобрание.

В частности, Шлосберг предложил ввести в Кодекс об административных правонарушениях новую статью. Она предусматривает наказание за публичные действия, которые выражают «явное неуважение» к гарантированным Конституцией правам и свободам человека, но не несут признаков экстремизма. По мнению парламентария, за это стоит штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или арестовывать на срок до 20 суток.

Шлосберг выступает за распространение ответственности по новой статье на депутатов, проголосовавших за принятие законопроекта, который суд признал выражающим неуважение к правам человека. За это предлагается назначать штраф до миллиона рублей и арест на срок до 30 суток. Чтобы парламентариев можно было привлечь к ответственности, Шлосберг считает нужным ввести обязательную публикацию поимённых результатов голосований.

Депутат заявил, что его пакет законопроектов стал ответом на закон о неуважении к власти, принятый в России в марте.  Говорит Москва

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