Военные Судана заявили о снятии президента и отставке кабмина
09:05 11.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Армия Судана заявила о снятии президента и отставке кабмина. Группа офицеров вошла в здание Гостелерадиокомпании страны, сообщает телеканал Al Arabia.
Уже около четырёх месяцев в стране продолжаются народные протесты, которые начались с требований о снижении цен на хлеб, но постепенно вылились в лозунги о смене политического режима.
Омар аль-Башир непрерывно находится у власти в Судане уже 30 лет. За это время, по данным оппозиции и правозащитников, было убито порядка 60 демонстрантов, сотни пострадали, несколько тысяч задержаны.
В минувшие выходные тысячи протестующих вышли на улицы Хартума и других городов, чтобы потребовать отставки главы государства. В частности, демонстранты пришли к зданию генштаба армии, чтобы призвать военных «встать на сторону народа и добиться отставки президента». Говорит Москва
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