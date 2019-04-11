Военные Судана заявили о снятии президента и отставке кабмина

09:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Армия Судана заявила о снятии президента и отставке кабмина. Группа офицеров вошла в здание Гостелерадиокомпании страны, сообщает телеканал Al Arabia.

Уже около четырёх месяцев в стране продолжаются народные протесты, которые начались с требований о снижении цен на хлеб, но постепенно вылились в лозунги о смене политического режима.



Омар аль-Башир непрерывно находится у власти в Судане уже 30 лет. За это время, по данным оппозиции и правозащитников, было убито порядка 60 демонстрантов, сотни пострадали, несколько тысяч задержаны.



В минувшие выходные тысячи протестующих вышли на улицы Хартума и других городов, чтобы потребовать отставки главы государства. В частности, демонстранты пришли к зданию генштаба армии, чтобы призвать военных «встать на сторону народа и добиться отставки президента». Говорит Москва

