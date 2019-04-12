Предполагаемым российским хакерам могут запретить покидать Эквадор - глава МВД
10:32 12.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МВД Эквадора Мария Паула Рома в четверг не исключила, что прокуратура запретит покидать страну двум предполагаемым российским хакерам, якобы связанным с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.
"В настоящее время они все еще находятся в стране. Мы обмениваемся информацией с прокуратурой. Прокуратура в свою очередь, если посчитает, что для этого есть основания, может попросить суд принять ограничительные меры в их отношении", - сказала министр в эфире радиостанции "Сонорама", отвечая на вопрос, запрещено ли предполагаемым хакерам выезжать из страны.
Ранее на пресс-конференции Рома сообщила, что есть основания считать, что Ассанж был связан с российскими хакерами, живущими в Эквадоре.
В посольстве РФ в Эквадоре пока не смогли прокомментировать ТАСС данную ситуацию.
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