Призыв в армию уйдет в прошлое - Путин
16:32 12.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин заявил, что призыв в армию рано или поздно уйдет в прошлое. "Призыв постепенно- постепенно уходит в прошлое, - заявил он на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш". - Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование".
Глава государства пояснил, что в связи с усложнением военной техники и стоящих перед войсками задач профессиональная армия более востребована. Президент заметил, что при этом некоторые государства не переходят на полностью профессиональную армию, так как у военнослужащих всегда остаются задачи, не требующие глубокой квалификации. "Но, тем не менее, тенденция такая есть, мы будем дальше двигаться по ней", - резюмировал он.
НОВОСТИ
- 17:40 12.04.2019
- Международное сообщество создало ложный миф на событиях в Сребренице, заявил Додик
- 17:12 12.04.2019
- Свергнутый президент Судана не будет передан в международный суд
- 17:00 12.04.2019
- Украинцы гордятся, когда их называют бандеровцами - глава ПЦУ Епифаний
- 16:12 12.04.2019
- Создание Национального космического центра будет стоить 25 млрд рублей
- 16:00 12.04.2019
- Названы российские регионы с самым высоким уровнем смертности
- 15:32 12.04.2019
- Потерпевшие по делу о пожаре в "Зимней вишне" подали иски на 2,9 млрд рублей
- 15:24 12.04.2019
- Пожелания москвичей учитываются при планировке кварталов реновации
- 15:12 12.04.2019
- СПЧ просит прокуратуру отреагировать на незаконное требование регистрации работодателями
- 15:00 12.04.2019
- В РАН заявили, что на современном этапе космонавты бесполезны для науки
- 14:32 12.04.2019
- "Спартак" определился с наказанием для Гулиева - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать