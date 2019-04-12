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Призыв в армию уйдет в прошлое - Путин

16:32 12.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что призыв в армию рано или поздно уйдет в прошлое. "Призыв постепенно- постепенно уходит в прошлое, - заявил он на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш". - Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование".

Глава государства пояснил, что в связи с усложнением военной техники и стоящих перед войсками задач профессиональная армия более востребована. Президент заметил, что при этом некоторые государства не переходят на полностью профессиональную армию, так как у военнослужащих всегда остаются задачи, не требующие глубокой квалификации. "Но, тем не менее, тенденция такая есть, мы будем дальше двигаться по ней", - резюмировал он.

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