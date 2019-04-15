"Русал" и Braidy Industries построят в США завод алюминиевого проката для автопрома

07:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Русал" и американский холдинг Braidy Industries Inc. планируют реализовать совместный проект по производству плоского проката для автомобильной промышленности в городе Ашленд американского штата Кентукки. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба "Русала".

Доля "Русала" в новом заводе составит 40%, Braidy Industries - 60%. Как отмечает российский холдинг, после подписания договора о намерениях компании планируют привлечь средства на финансовых рынках. Ожидается, что юридически обязывающая документация по совместному проекту будет подписана до конца первого полугодия 2019 года, после принятия окончательного решения.

Проектная мощность прокатного завода составит 500 тыс. тонн ленты горячего проката и 300 тыс. тонн готовой продукции холодного проката в год. Стан холодного проката сможет производить самые широкие листы холодного проката в США шириной 104 дюйма (эквивалентно 264,16 см), сообщает компания.

"Продукция завода поможет сбалансировать ожидаемый дефицит в производстве прокатных листов для автомобильной промышленности на американском рынке", - отмечает "Русал". Российская компания будет поставлять на завод алюминий первичный алюминий и алюминий в плоских слитках со строящегося Тайшетского алюминиевого завода в Иркутской области. В США расходы на транспортировку готовой продукции с нового завода будут минимизированы за счет его расположения - завод планируется разместить в непосредственной близости от производителей автозапчастей.

"Поставки продукции с добавленной стоимостью (ПДС) на новый прокатный завод в Кентукки соответствуют намерениям "Русала" увеличить долю ПДС в структуре производства и сбыта, - подчеркивает компания. - Совместный проект с Braidy Industries создает для "Русала" возможность для развития экспертизы в одном из ключевых для компании направлений - глубокой переработке - и усиления присутствия компании на стратегически важном рынке".

В сообщении компании отмечается, что спрос на плоский алюминиевый прокат в США на протяжении последних пяти лет показывает активный рост, ключевым драйвером которого является государственная программа по снижению среднего расхода топлива при выпуске новой автомобильной продукции (CAFE), побуждающая производителей деталей и оборудования как можно скорее переходить на использование алюминиевых компонентов.

О компаниях

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. В апреле 2018 г. он попал под американские санкции, которые означают заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями. В случае с "Русалом", отправляющим на экспорт более 80% продукции, это равнялось практически остановке деятельности. В конце января 2019 г. санкции с компании были сняты.

Американский холдинг Braidy Industries занимается производством алюминиевых сплавов для для автомобильной и аэрокосмической промышленности. В его состав входят научно- технические компании Veloxint, разрабатывающая продукцию с облегченным весом, и NanoAl, занимающаяся разработкой материалов.