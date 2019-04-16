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Посол Франции пристыдила украинского политтехнолога за шутку о Нотр-Дам

12:32 16.04.2019 Источник: RNS

Посол Франции на Украине Изабель Дюмон назвала позором «шутку» украинского политтехнолога Тараса Березовца о пожаре в соборе Парижской Богоматери.

«Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь cобор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть», – написал Березовец на своей странице в Facebook.

«Как вам не стыдно!? Позор», – прокомментировала Дюмон слова Березовца.  RNS

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