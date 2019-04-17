Трамп назвал своих основных конкурентов на следующих президентских выборах
10:32 17.04.2019 Источник: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп заявил, что либо Джо Байден, либо Берни Сандерс станет его оппонентом на президентских выборах в 2020 году. Об этом он написал в своем твиттере.
При этом Трамп назвал Байдена «безумным», а Сандерса — «вялым».
Также он заявил, что его оппонент также будет противостоять «возможно лучшей экономике в истории США». «Готов встретиться с каждым из них [на выборах]. Да упокоит бог их душу!» — написал Трамп. Газета.Ru
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