Трамп назвал своих основных конкурентов на следующих президентских выборах

10:32 Источник: Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что либо Джо Байден, либо Берни Сандерс станет его оппонентом на президентских выборах в 2020 году. Об этом он написал в своем твиттере.

При этом Трамп назвал Байдена «безумным», а Сандерса — «вялым».



Также он заявил, что его оппонент также будет противостоять «возможно лучшей экономике в истории США». «Готов встретиться с каждым из них [на выборах]. Да упокоит бог их душу!» — написал Трамп. Газета.Ru