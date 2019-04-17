Приостановлена работа по уточнению границ между Чечней и Дагестаном
11:00 17.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Дагестан и Чечня приостановили работу по уточнению границ. Об этом говориться в заявлении спикеров обеих республик. О причинах такого решения не сообщается. Работы начались в начале года. Глава Дагестана Владимир Васильев пообещал не допустить «ингушского сценария». В этой кавказской республике после изменения границ с Чечней вспыхнули массовые акции протеста.
При этом некоторые жители Дагестана уже критиковали власти за «односторонне изменение границ». Так, на опубликованных на сайте чеченского парламента картах, некоторые спорные участки уже были отмечены как территории, принадлежащие Грозному. Эхо Москвы
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