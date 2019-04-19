Лукашенко заявил, что занимать высокие должности должны только те, у кого не менее трех детей
14:00 19.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Александр Лукашенко потребовал от чиновников заводить больше детей. Президент Белоруссии предложил назначать на высокие должности только тех, у кого не менее трёх детей.
«Мы думаем — не служил в армии, не пускаем на госслужбу. Нет троих, как у Румаса (это премьер-министр страны Сергей Румас) — не может быть министром или ещё там кем-то», — заявил Лукашенко, обращаясь к чиновникам в ходе ежегодного послания белорусскому народу и парламенту.
Он подчеркнул, что в первоочередном порядке льготное жильё должно выделяться многодетным семьям.
Ранее Лукашенко заявил, что в стране «с мужиками беда», и попросил белорусских женщин рожать больше детей. Говорит Москва
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