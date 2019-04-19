Накануне Песаха предположительно неонацисты подожгли еврейское духовное училище в Подмосковье

19:15 Источник: НГ-Online

Глава ешивы Мойше Лебель осматривает повреждения.

Фото со страницы в Facebook Бецалеля Мандела

19 апреля, накануне празднования Песаха, еврейской Пасхи, в Раменском районе Московской области произошел пожар в некоторых помещениях иудейского духовного училища, ешивы «Торат Хаим». Руководство учебного заведения считает, что был совершен поджог. Один из московских раввинов,, заявил в соцсети, что нападение на ешиву совершили неонацисты, он назвал эту акцию «погромом». На одной из дверей неизвестные злоумышленники нарисовали свастику и цифру 88, обозначающие нацистское приветствие в латинском алфавите. Он также разместил фотографии, сделанные студентами ешивы. По сведениям раввина, никто из 60 студентов и преподавателей ешивы не пострадал, однако в результате пожара погиб весь запас кошерного мяса. Сегодня вечером иудеи всего мира отмечают праздник исхода из Египта, и, согласно религиозным установлениям, в течение ближайших двух дней верующим запрещены определенные виды работы и хозяйственная деятельности. По истечении двух суток раввины призывают оказать помощь иудейскому учебному заведению.

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