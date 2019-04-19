Накануне Песаха предположительно неонацисты подожгли еврейское духовное училище в Подмосковье
19:15 19.04.2019 Источник: НГ-Online
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Глава ешивы Мойше Лебель осматривает повреждения.
Фото со страницы в Facebook Бецалеля Мандела
НГ-религии
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