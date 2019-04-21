В Балтийском море начались заводские ходовые испытания корвета "Гремящий" и фрегата "Адмирал флота Касатонов"
14:30 21.04.2019 Источник: Интерфакс
Корвет "Гремящий" и фрегат "Адмирал флота Касатонов" отправились в акваторию Балтийского моря на заводские ходовые испытания, сообщает в воскресенье пресс-служба "Северной верфи"
"Испытания продлятся около полутора месяцев", - отмечается в сообщении.
Для "Адмирала Касатонова" это уже второй этап испытаний, а "Гремящий" вышел в море впервые, пояснили в пресс-службе.
"Оба корабля должны пройти четыре основных блока испытаний: тестирование главной энергетической установки в режиме переменных нагрузок, проверку общекорабельных систем, систем связи и навигации, а также физических полей", - говорится в сообщении.
"Корвет "Гремящий" и фрегат "Адмирал флота Касатонов" должны быть переданы Военно-Морскому Флоту до конца 2019 года, добавили в пресс-службе "Северной верфи".
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