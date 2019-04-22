Тимошенко требует формирования нового правительства Украины
13:20 22.04.2019 Источник: Интерфакс
Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет о необходимости формирования нового правительства Украины, не дожидаясь проведения очередных парламентских выборов в стране.
"Нужно ли терпеть существующее правительство полгода? Я думаю, не для того люди 75% голосов отдали за изменения, чтобы это правительство терпеть еще полгода... Поэтому, если у этого парламента осталась хоть капля совести, нужно дать возможность сформировать новое правительство", - сказала Ю.Тимошенко на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник.
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