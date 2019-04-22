Суд Киева приостановил процесс принудительного переименования УПЦ

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Окружной административный суд Киева приостановил процесс принудительного переименования Украинской православной церкви (УПЦ), удовлетворив иск Киевской митрополии к министерству культуры страны.

"Судом было удовлетворено заявление Киевской Митрополии УПЦ об обеспечении иска ввиду того, что непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца, - говорится в сообщении на сайте. - Реализация в настоящее время (до решения дела по существу) оспариваемого акта и совершения на его выполнение действий может привести к неоправданному вмешательству государства в сферу деятельности религиозной организации как юридического лица".



При этом в пресс-службе добавили, что удовлетворение этого заявления не решает спор. Судом к участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены 265 религиозных организаций.



Парламент Украины 20 декабря 2018 года принял законопроект о внесении изменений в действующий закон "О свободе совести и религиозных организациях", которым обязал переименовать Украинскую православную церковь. В частности, принятый документ предусматривает, что церковь, входящая в структуру религиозной организации "с центром в государстве- агрессоре", обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны. При этом экспертное управление Рады, решение которого не имеет обязательного характера, пришло к выводу, что закон о переименовании УПЦ противоречит Конституции Украины.

