Япония: Жертвы принудительной стерилизации получат компенсацию в размере 3,2 млн иен
08:30 24.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парламент Японии в среду принял новый закон о выплате компенсаций жертвам принудительной стерилизации, которая существовала в стране в послевоенный период. Закон был совместно разработан и принят правящей и оппозиционными партиями страны.
Согласно новому законодательству, всем жертвам принудительной стерилизации, которая существовала в стране с 1948 по 1996 годы и затрагивала людей с психическими, умственными отклонениям и серьезными наследственными заболеваниями, полагается компенсация в размере 3,2 млн иен (28,6 тысячи долларов по текущему курсу). За годы существования закона в Японии было стерилизовано около 25 тысяч человек, включая 16 тысяч - принудительно. Компенсация будет выплачена даже тем, кто давал согласие на стерилизацию.
"Мы выражаем раскаяние и приносим свои извинения за практику [принудительной стерилизации], который когда-то был предложен министерством здравоохранения", - заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Такуми Нэмото. Он также пообещал, что его ведомство тщательно проконтролирует выплату компенсаций.
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