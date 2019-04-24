Япония: Жертвы принудительной стерилизации получат компенсацию в размере 3,2 млн иен

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Японии в среду принял новый закон о выплате компенсаций жертвам принудительной стерилизации, которая существовала в стране в послевоенный период. Закон был совместно разработан и принят правящей и оппозиционными партиями страны.

Согласно новому законодательству, всем жертвам принудительной стерилизации, которая существовала в стране с 1948 по 1996 годы и затрагивала людей с психическими, умственными отклонениям и серьезными наследственными заболеваниями, полагается компенсация в размере 3,2 млн иен (28,6 тысячи долларов по текущему курсу). За годы существования закона в Японии было стерилизовано около 25 тысяч человек, включая 16 тысяч - принудительно. Компенсация будет выплачена даже тем, кто давал согласие на стерилизацию.

"Мы выражаем раскаяние и приносим свои извинения за практику [принудительной стерилизации], который когда-то был предложен министерством здравоохранения", - заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Такуми Нэмото. Он также пообещал, что его ведомство тщательно проконтролирует выплату компенсаций.



