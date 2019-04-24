Новые школы появятся еще в пяти районах по программе реновации
13:07 24.04.2019
Выполнение программы реновации позволит улучшить социальную инфраструктуру еще пяти районов Москвы. Например, в Свиблове, Бирюлеве Восточном, Люблине, Восточном Измайлове и Бутырском районе благодаря программе будет открыты новые школы. По словам председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлианы Княжевской, в ходе публичных слушаний в этих районах от горожан поступили предложения о том. чтобы предусмотреть в них больше детских учебных заведений.
«У нас все кварталы реновации направлены на качественное обеспечение объектами социальной инфраструктуры. Где-то будет реконструкция существующих объектов, где то пристройка к существующим, где-то мы вообще предусматриваем новый учебный кластер. Будут новые школы, где-то будем совмещать современную школу и детский сад на одной территории», - отметила глава Москомархитектуры.
Сейчас горожане участвуют в общественном обсуждении проектов застройки кварталов реновации. Москвичи отправляют свои предложения и идеи, которые затем обобщаются и предоставляются архитекторам, те, в свою очередь, доработают проекты с учетом позиции граждан. Ранее москвичи высказали свое мнение по поводу модернизации территорий в Солнцеве, Очаково-Матвеевском, Ивановском, Метрогородке, Северном Тушине и Митине.
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