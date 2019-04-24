В РФ ужесточается ответственность для скрывшихся с места ДТП водителей

14:32 Источник: Эхо Москвы

В России ужесточается ответственность для водителей, скрывшихся с места ДТП. Соответствующий закон подписал президент. Речь идет об авариях, в которых пострадали или погибли люди.

Новый закон фактически приравнял побег с места ДТП к пьяному вождению. Теперь за ДТП с одним погибшим максимальный срок лишения свободы 7 лет, а с двумя и более погибшими — 9 лет. Эхо Москвы

