В РФ ужесточается ответственность для скрывшихся с места ДТП водителей
14:32 24.04.2019 Источник: Эхо Москвы
В России ужесточается ответственность для водителей, скрывшихся с места ДТП. Соответствующий закон подписал президент. Речь идет об авариях, в которых пострадали или погибли люди.
Новый закон фактически приравнял побег с места ДТП к пьяному вождению. Теперь за ДТП с одним погибшим максимальный срок лишения свободы 7 лет, а с двумя и более погибшими — 9 лет. Эхо Москвы
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