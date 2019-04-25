Людмила Нарусова заявила, что голосовала против закона об изоляции рунета
16:12 25.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Сенатор Людмила Нарусова заявила, что голосовала против закона об изоляции рунета, однако из-за технической ошибки ее голос был неправильно учтен. На сайте Совета Федерации Нарусова отмечена среди поддержавших законопроект. «В день голосования в Совете Федерации были перебои с электричеством, мы сидели без света. Видимо, из-за этого неправильно отобразился мой голос», — сказала Нарусова «Открытым медиа». Между тем, в Совете Федерации заявляют, что в момент голосования сбоев не было и все системы работали исправно.
По регламенту, если сенатор считает, что его голос учтен неправильно, он может подать заявление в комиссию по контролю за работой электронной системы.
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