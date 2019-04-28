Эрнст прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»

08:24 Источник: НГ-Online

Телезрителей возмутила неожиданная победа 10-летней дочери Алсу Микеллы Абрамовой в финале проекта «Голос. Дети» по итогам зрительского СМС-голосования. За Микеллу Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей."За все сезоны проекта мы впервые столкнулись с ситуацией, когда и у нас, и у зрителей возникли вопросы к используемой в "Голосе" системе подсчета голосов", - заявил руководитель Первого канала Константин Эрнст. - Активность звонков и СМС в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда".Первый канал на своем сайте опубликовал протокол голосования на вызвавшем споры финале шоу "Голос. Дети" и начал проверку итогов голосования. "Публикация итогового протокола - самый первый шаг, за которым последуют другие, - отметил Эрнст. -"Первый канал будет информировать о результатах начатой проверки. Мы не можем позволить, чтобы на честность "Голоса" была брошена тень. Тем более речь идет о конкурсе с участием детей".