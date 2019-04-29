В РФ смертность от болезней системы кровообращения выросла на 5,4% в 2019 году
16:43 29.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Смертность от болезней системы кровообращения выросла на 5,4% до 153,9 тыс. случаев в январе-феврале 2019 года, следует из доклада о социально-экономическом положении РФ за январь-февраль 2019 года, опубликованного на сайте Росстата.
Годом ранее этот показатель составлял 146,1 тыс. случаев, в 2019 году увеличился на 7,8 тыс.
Согласно данным Росстата, смертность от новообразований выросла в январе-феврале 2019 года на 1,1% до 48,7 тыс. случаев, от болезней органов пищеварения - на 2,3% до 16,1 тыс. случаев, от болезней органов дыхания - на 10,3% до 11,2 тыс. случаев, от некоторых видов инфекционных болезней - на 0,9% до 5,3 тыс.
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