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В Якутии обнаружены остатки организмов, которым более 500 млн лет

13:50 03.05.2019 Источник: Телеканал "112 Украина"

Ученые обнаружили в Якутии ископаемые остатки организмов, обитавших на Земле в эдиакарский период (635 - 542 млн лет назад). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ СО РАН).

"Обнаружено местонахождение ископаемых эдиакарских (живших в эдиакарском периоде - прим. ТАСС) организмов с уникальной сохранностью мягких тканей, что представляет собой редкий случай <...>. Породы, которые исследовали ученые, образовались более 500 миллионов лет назад", - говорится в сообщении.

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