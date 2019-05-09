Источник: Авиация не будет участвовать в параде Победы из-за плохой погоды

10:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиация не будет участвовать в параде Победы на Красной площади в Москве из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в Московском регионе принято решение об отмене участия авиации в параде Победы на Красной площади. Задействованные для участия в параде Победы на Красной площади самолеты и вертолеты вернутся на аэродромы базирования", - сказал представитель ведомства.