Источник: Авиация не будет участвовать в параде Победы из-за плохой погоды
10:35 09.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Авиация не будет участвовать в параде Победы на Красной площади в Москве из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями в Московском регионе принято решение об отмене участия авиации в параде Победы на Красной площади. Задействованные для участия в параде Победы на Красной площади самолеты и вертолеты вернутся на аэродромы базирования", - сказал представитель ведомства.
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