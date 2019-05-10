Автомобильный мост рухнул в Приамурье
14:37 10.05.2019 Источник: РОСБАЛТ
Автомобильный пост обрушился в Свободненском районе Амурской области, передает "Росбалт". Пострадавших нет.
В прокуратуре отметили, что "транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено".
Переправа через реку Большая Пера у села Чембары существовала с 1980-х годов. Причина обрушения моста пока не называется.
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