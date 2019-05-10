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НОВОСТИ

Автомобильный мост рухнул в Приамурье

14:37 10.05.2019 Источник: РОСБАЛТ

Автомобильный пост обрушился в Свободненском районе Амурской области, передает "Росбалт". Пострадавших нет.

В прокуратуре отметили, что "транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено".

Переправа через реку Большая Пера у села Чембары существовала с 1980-х годов. Причина обрушения моста пока не называется.

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