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Знаменитый автогонщик Ники Лауда умер на 71-м году жизни

07:21 21.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший австрийский автогонщик и трехкратный чемпион мира в классе машин "Формула-1" Ники Лауда умер на 71-м году жизни. Об этом сообщает телеканал ORF со ссылкой на электронное письмо родных экс-пилота.

В июле 2018 года трехкратный чемпион мира был госпитализирован в венскую клинику с подозрением на грипп и пропустил этапы Гран-при "Формулы-1" в Германии и Венгрии. Сначала заболевание переросло в тяжелую пневмонию, затем медикам стало очевидно, что легкие Лауды повреждены и не могут больше нормально функционировать. В начале августа того же года бывший спортсмен перенес успешную операцию по трансплантации легких.

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