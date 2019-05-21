Знаменитый автогонщик Ники Лауда умер на 71-м году жизни

07:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший австрийский автогонщик и трехкратный чемпион мира в классе машин "Формула-1" Ники Лауда умер на 71-м году жизни. Об этом сообщает телеканал ORF со ссылкой на электронное письмо родных экс-пилота.

В июле 2018 года трехкратный чемпион мира был госпитализирован в венскую клинику с подозрением на грипп и пропустил этапы Гран-при "Формулы-1" в Германии и Венгрии. Сначала заболевание переросло в тяжелую пневмонию, затем медикам стало очевидно, что легкие Лауды повреждены и не могут больше нормально функционировать. В начале августа того же года бывший спортсмен перенес успешную операцию по трансплантации легких.