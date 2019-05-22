В штате Вашингтон разрешили превращать в компост человеческие останки
20:00 22.05.2019 Источник: Эхо Москвы
Вашингтон стал первым штатом США, где человеческие останки разрешили превращать в компост.
Закон подписал губернатор Джей Инсли. Как передает Би-би-си, если жители штата выберут новый способ распорядиться своим телом после смерти, то их останки через месяц будет превращены в плодородную почку. Эхо Москвы
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