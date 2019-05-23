Сергей Скрипаль позвонил в Россию
16:00 23.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Сергей Скрипаль вышел на связь с родными. Монолог ещё 9 мая записал автоответчик.
Скрипаль поинтересовался делами племянницы и здоровьем её мужа. Он также поздравил в живущих России родных с Днём Победы. Экс-полковник ГРУ заверил, что у него и у дочери Юлии «всё нормально».
Сообщается, что ранее он уже общался с племянницей и посоветовал ей не привлекать к себе внимание.
Экс-полковник ГРУ и его дочь Юлия были отравлен в британском Солсбери в начале марта прошлого года. Девушка через некоторое время записала видеообращение и звонила в Россию родственникам и друзьям. Сам Скрипаль ни разу не выходил на связь, из-за чего многие предполагали, что он может быть мёртв. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 16:12 23.05.2019
- Патриарх лишил сана священника, напавшего с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре
- 15:32 23.05.2019
- Соратник Януковича не оставляет Порошенко в покое
- 15:12 23.05.2019
- Зеленский исключил возможность переговоров с Москвой
- 15:00 23.05.2019
- Опрос по строительству храма в Екатеринбурге могут организовать на сайте госуслуг - мэр
- 14:32 23.05.2019
- Алюминиевая ассоциация привлекает инвесторов из Японии к проектам технологических долин
- 14:12 23.05.2019
- Почти половина россиян выступила за равные права для представителей ЛГБТ
- 14:00 23.05.2019
- Глава ЦИК Украины заявила об отсутствии оснований остановить подготовку к выборам в Раду
- 13:32 23.05.2019
- Два корабля ВМС США прошли через Тайваньский пролив
- 13:20 23.05.2019
- Суд в Москве снял арест со счетов Алексея Навального
- 13:05 23.05.2019
- Власти Камчатки просят бюджетников скинуться на Морской собор - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать