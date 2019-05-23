Сергей Скрипаль позвонил в Россию

16:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Сергей Скрипаль вышел на связь с родными. Монолог ещё 9 мая записал автоответчик.

Скрипаль поинтересовался делами племянницы и здоровьем её мужа. Он также поздравил в живущих России родных с Днём Победы. Экс-полковник ГРУ заверил, что у него и у дочери Юлии «всё нормально».



Сообщается, что ранее он уже общался с племянницей и посоветовал ей не привлекать к себе внимание.



Экс-полковник ГРУ и его дочь Юлия были отравлен в британском Солсбери в начале марта прошлого года. Девушка через некоторое время записала видеообращение и звонила в Россию родственникам и друзьям. Сам Скрипаль ни разу не выходил на связь, из-за чего многие предполагали, что он может быть мёртв. Говорит Москва

