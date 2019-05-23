0
0
4
НОВОСТИ

Сергей Скрипаль позвонил в Россию

16:00 23.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Сергей Скрипаль вышел на связь с родными. Монолог ещё 9 мая записал автоответчик.

Скрипаль поинтересовался делами племянницы и здоровьем её мужа. Он также поздравил в живущих России родных с Днём Победы. Экс-полковник ГРУ заверил, что у него и у дочери Юлии «всё нормально».

Сообщается, что ранее он уже общался с племянницей и посоветовал ей не привлекать к себе внимание.

Экс-полковник ГРУ и его дочь Юлия были отравлен в британском Солсбери в начале марта прошлого года. Девушка через некоторое время записала видеообращение и звонила в Россию родственникам и друзьям. Сам Скрипаль ни разу не выходил на связь, из-за чего многие предполагали, что он может быть мёртв. Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 23.05.2019
Патриарх лишил сана священника, напавшего с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре
0
20
15:32 23.05.2019
Соратник Януковича не оставляет Порошенко в покое
0
95
15:12 23.05.2019
Зеленский исключил возможность переговоров с Москвой
0
121
15:00 23.05.2019
Опрос по строительству храма в Екатеринбурге могут организовать на сайте госуслуг - мэр
0
133
14:32 23.05.2019
Алюминиевая ассоциация привлекает инвесторов из Японии к проектам технологических долин
0
151
14:12 23.05.2019
Почти половина россиян выступила за равные права для представителей ЛГБТ
0
188
14:00 23.05.2019
Глава ЦИК Украины заявила об отсутствии оснований остановить подготовку к выборам в Раду
0
200
13:32 23.05.2019
Два корабля ВМС США прошли через Тайваньский пролив
0
215
13:20 23.05.2019
Суд в Москве снял арест со счетов Алексея Навального
0
218
13:05 23.05.2019
Власти Камчатки просят бюджетников скинуться на Морской собор - СМИ
0
253

Возврат к списку