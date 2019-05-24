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Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019

09:05 24.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня. Об этом сообщила ТАСС в пятницу представитель посольства США в РФ Андреа Калан.

"Посол Хантсман не посетит Петербургский международный экономический форум в этом году, - сказала она. - Как он много раз говорил, для него трудно было бы принимать участие [в форуме] в то время как американский инвестор Майкл Калви находится под стражей и ему предъявлены уголовные обвинения по вопросам, относящимся к деловому спору".

"Продолжающийся домашний арест и уголовное делопроизводство подрывают попытки создать стабильность, необходимую для привлечения инвестиций и поощрения более активного делового взаимодействия", - добавила представитель посольства США.

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