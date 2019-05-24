0
0
75
НОВОСТИ

Тимошенко считает недопустимым референдум о переговорах с Россией

10:00 24.05.2019 Источник: Известия

Председатель украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает недопустимым референдум о переговорах с Россией по вопросу заключения мирных соглашений, который ранее предложил президент Владимир Зеленский. Соответствующее мнение она высказала в четверг, 23 мая, в эфире телеканала «1+1».

«Сегодня нам надо не говорить о референдумах — они невозможны, а надо говорить о консолидации усилий для построения сильной международной поддержки, чтобы Россия реально пошла на переговоры о мирном процессе», — заявила лидер «Батькивщины».

Она уточнила, что Украине нужно укрепить свою армию, а также убедить мировое сообщество усилить санкции в отношении РФ, чтобы Москва незамедлительно «села за стол переговоров».  Известия

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 24.05.2019
США собираются дать Украине $300 млн на оборону
0
10
10:20 24.05.2019
В РФ вступил в силу запрет на уличные табло с курсом обмена валют
0
41
10:05 24.05.2019
В СМИ высказали мнение, почему провалилась советская лунная программа
0
72
09:32 24.05.2019
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
0
102
09:20 24.05.2019
Россия изучает возможность создания электромагнитных ракет
0
153
09:05 24.05.2019
Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019
0
154
09:00 24.05.2019
В Пермском крае произошел разрыв и возгорание газопровода
0
151
22:40 23.05.2019
В КНР создан прототип развивающего скорость до 600 км/ч поезда на магнитной подушке
0
550
22:00 23.05.2019
Россия намерена очистить все нитки "Дружбы" от грязной нефти до 1 июля
0
539
21:20 23.05.2019
Виктории Нуланд отказали в российской визе
0
611

Возврат к списку