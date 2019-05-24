Тимошенко считает недопустимым референдум о переговорах с Россией
10:00 24.05.2019 Источник: Известия
Председатель украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает недопустимым референдум о переговорах с Россией по вопросу заключения мирных соглашений, который ранее предложил президент Владимир Зеленский. Соответствующее мнение она высказала в четверг, 23 мая, в эфире телеканала «1+1».
«Сегодня нам надо не говорить о референдумах — они невозможны, а надо говорить о консолидации усилий для построения сильной международной поддержки, чтобы Россия реально пошла на переговоры о мирном процессе», — заявила лидер «Батькивщины».
Она уточнила, что Украине нужно укрепить свою армию, а также убедить мировое сообщество усилить санкции в отношении РФ, чтобы Москва незамедлительно «села за стол переговоров». Известия
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