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НОВОСТИ

Трибунал ООН постановил освободить украинских моряков

14:45 25.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряков, задержанных за нарушение государственной границы в районе Керченского пролива, и передать Украине три конфискованных судна. Об этом заявил в субботу судья, председательствующий на слушаниях в Гамбурге.

Трибунал призвал обе стороны избегать шагов, которые могут привести к обострению ситуации в Керченском проливе. По мнению ITLOS, отсутствие российской стороны на слушаниях не могло быть причиной не рассматривать дело.


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