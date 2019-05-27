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НОВОСТИ

Эсминец «Гремящий» дал жару

19:09 27.05.2019 Источник: НГ-Online

В Североморске (Мурманская область) в понедельник на территории центра утилизации списанных кораблей начался пожар на эсминце Северного флота «Гремящий», сообщили Интерфаксу в спецуправлении ФПС №48 МЧС России.

«Пожар произошел на остове эсминца «Гремящий», горит мазут в трюмах», – сказали в ведомстве. Собеседник агентства добавил, что к тушению привлечены пожарные МЧС и военизированная пожарная часть.

Эсминец «Гремящий» был построен в Ленинграде, спущен на воду в 1937 году, в 1939 году введен в эксплуатацию и принят в состав Северного флота. В годы Великой Отечественной войны эскортировал арктические конвои. В 1957 году «Гремящий» вошел в бригаду кораблей для обеспечения ядерных испытаний на Новой Земле. Выведен из состава Северного флота в 1958 году. Получается, за 60 с лишним лет никто не удосужился выкачать топливо из трюмов корабля. 

А.Р.

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