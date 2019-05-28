На Остоженке высадят более сотни новых деревьев и кустарников
12:23 28.05.2019
Улица Остоженка в столице будет комплексно благоустроена, что позволит модернизировать ее инженерную инфраструктуру и озеленить весь район. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, теперь одной из важных точек на Остоженке станет сквер перед Московским государственным лингвистическим университетом. «На улице Остоженка и в прилегающих к ней переулках будут сделаны качественные тротуары и установлены новые фонари, - написал градоначальник на своем личном сайте. - На улице станет больше зелени - планируется высадить больше 100 новых деревьев и кустарников. А в Мансуровском и Кропоткинским переулках будут обустроены парковочные карманы для машин и зоны отдыха со скамейками».
Работы по благоустройству планируют завершить за лето, чтобы в сентябре уже все было готово. В результате модернизации на Остоженке появится комфортное для пешеходов пространство с широкими тротуарами, современными скамейками, новыми урнами, системой освещения. При этом движение автомобилей и по самой Остоженке, и по прилегающим к ней переулкам перекрывать не планируется.
НОВОСТИ
- 13:05 28.05.2019
- Президент Австрии назначил Хартвига Легера временно исполняющим обязанности канцлера
- 13:00 28.05.2019
- Полиция Косова задержала россиянина-сотрудника миссии ООН
- 12:32 28.05.2019
- Российским госучреждениям запретили закупать импортные вина
- 12:20 28.05.2019
- В Саратовской области подросток напал с топором на школьницу
- 12:05 28.05.2019
- РФ сможет победить НАТО в случае выхода из него США - эксперты
- 12:00 28.05.2019
- В Косовска-Митровице слышна стрельба, армия Сербии приведена в полную готовность - ТВ
- 11:32 28.05.2019
- Скорость стоящих на вооружении в РФ крылатых ракет доведут до гиперзвуковой - разработчик
- 11:20 28.05.2019
- Избранный президент Литвы не обещает, что "отношение к России изменится"
- 11:05 28.05.2019
- В Дагестане изъяли миллион пачек контрафактных сигарет
- 11:00 28.05.2019
- В Уссурийске перевернулся автобус с гражданами КНР, двое погибли
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать