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НОВОСТИ

На Остоженке высадят более сотни новых деревьев и кустарников

12:23 28.05.2019

Улица Остоженка в столице будет комплексно благоустроена, что позволит модернизировать ее инженерную инфраструктуру и озеленить весь район. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, теперь одной из важных точек на Остоженке станет сквер перед Московским государственным лингвистическим университетом. «На улице Остоженка и в прилегающих к ней переулках будут сделаны качественные тротуары и установлены новые фонари, - написал градоначальник на своем личном сайте. - На улице станет больше зелени - планируется высадить больше 100 новых деревьев и кустарников. А в Мансуровском и Кропоткинским переулках будут обустроены парковочные карманы для машин и зоны отдыха со скамейками».

Работы по благоустройству планируют завершить за лето, чтобы в сентябре уже все было готово. В результате модернизации на Остоженке появится комфортное для пешеходов пространство с широкими тротуарами, современными скамейками, новыми урнами, системой освещения. При этом движение автомобилей и по самой Остоженке, и по прилегающим к ней переулкам перекрывать не планируется.

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